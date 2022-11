Rama sulmon Metën: Del Iliri dhe mbron ministren britanike nga unë, një lloj faqezezllëku

18:29 05/11/2022

Kryeministri Edi Rama ka sulmuar Ilir Metën për komentet që ky i fundit ka bërë, sipas të cilit, i ka dalë në mbrojtje ministres së Brendshme britanike, e cila dy ditë më parë kritikoi emigrantët shqiptarë në Angli.

Gjatë fjalës së tij në Lushnje, Kryeministri foli për një “kategori qytetarësh”, sipas të cilit, janë mallkim për Shqipërinë, e në këtë aspekt i referohej Ilir Metës.

“Ilir Meta del dhe mbron atë ministren britanike dhe qeverinë britanike, dhe nga kush i mbron? Nga unë. Është… nuk e di. Është një lloj faqezezllëku që i shqëron shqiptarët që nga viti 1912. Është një kategori, në lloj i veçantë shqiptarësh që nuk i ndahen këtij vendi si mallkim. Që nuk kanë fare asnjë lloj cipe, dhe Iliri i shkretë ka shumë arsye, i ikën fare mendja e kokës dhe janë në gjendje të bëjnë gjëra nga më të hatashmet… se çfarë i duhet qeverisë britanike ta mbrojë Ilir Meta nga unë.

Ndërkohë që unë besoj që kur vjen puna te Shqipëria, në gjuhë të huaj, ne duhet të jemi një. Ne jemi vend i vogël. Ne nuk jemi një vend i pasur për 1001 arsye por nuk kemi arsye në botë që kur ulemi në tryezë me të tjerët të ndihemi inferiorë.

Sa ka në Londër çuna që nuk e shohim dot me sy PS, sa ka në Londër komentatorë në Facebookun tim kur më flasin shqip, unë mund të zihem me ta orë e çast. Por në Anglisht unë jam mbrojtësi i tyre më i madh, nuk diskutohet. Përpara çdo gjëje tjetër është Shqipëria, janë shqiptarët, dhe në sytë e të huajve nuk kemi asnjë aryse të ulim kokën. Del një soj shqiptari në formën e Ilir Metës dhe mbron qeverinë britanike nga unë. Çfarë është kjo? Unë nuk e di.. ose më saktë e di por që të vazhdojmë me muhabete të tjera”, u shpreh Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al