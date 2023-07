Rama takohet me Presidentin e Malit të Zi

Shpërndaje







17:44 07/07/2023

Kryeministri Edi Rama vijon takimet e tij në turin ballkanik që ka nisur që prej së enjtes. Ditën e sotme është në Mal të Zi. Rama është takuar me Presidentin Jakov Milatović.

Më herët, Rama u takua edhe me kryeministrin e Malit të Zi, Dritan Abazoviç.

Kujtojmë se ditën e djeshme Rama ishte në Shkup dhe në Prishtinë. Sot shkoi në Bosnje Hercegovinë, ndodhet në Mal të Zi dhe në darkë do të jetë në Serbi, ku do të takohet me Presidentin Aleksandër Vuçiç./tvklan.al