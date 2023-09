Rama takohet me Sorecën, flasin për samitin e Berlinit që do të mbahet në Tiranë

17:38 07/09/2023

Ambasadori Luigi Soreca është takuar këtë të Enjte kryeministrin Edi Rama. Në faqen zyrtare të Delegacionit Evropian në Shqipëri në “X” është bërë publike një foto e tyre.

Mësohet se Rama dhe Soreca kanë pasur në fokus të bisedës së tyre samitin e Berlinit që pritet të mbahet më 16 Tetor të këtij viti në Tiranë. Ambasadori po ashtu ka shprehur mbështetjen e tij të plotë ndaj Shqipërisë në procesin e integrimit.

“Ambasadori Luigi Soreca u takua sot me Kryeministrin Edi Rama në fillim të mandatit të tij të përkohshëm si i Ngarkuari me Punë a.i. në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Në një moment kyç për zgjerimin e BE-së dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, Ambasadori Soreca konfirmoi mbështetjen e plotë të BE-së për Shqipërinë për të konsoliduar progresin e arritur deri tani, intensifikimin e mëtejshëm të procesit të reformave në muajt në vijim dhe thellimin e transformimit të vendit në rrugën e tij drejt BE-së. Gjithashtu u diskutua për përgatitjen e Samitit të ardhshëm të Procesit të Berlinit në Tiranë”, shkruhet krahas fotos./tvklan.al

Ambassador @LSorecaEU???????? met today with PM @ediramaal???????? at the beginning of his interim mandate as Chargé d’affaires a.i. @EUinAlbania. At a key moment for EU enlargement and Albania’s EU integration process, Amb. Soreca confirmed the EU’s full support to Albania with a view…1/2 pic.twitter.com/0b96CUBatY