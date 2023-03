Rama takon Begajn për kreun e SHISH?

12:27 17/03/2023

30 minuta takim në Presidencë

Kryeministri Rama ka zhvilluar këtë mëngjes një takim me Presidentin e Republikës, Bajram Begajn.

Nga ora 8:30 deri në orën 09:00 Rama dhe Begaj kanë bashkëbiseduar kokë më kokë në Presidencë.

Asnjë nga institucionet nuk bëri të ditur qëllimin e takimit dhe temat e diskutuara, por televizioni Klan mëson se Kryeministri dhe Presidenti janë konsultuar për emrin e kandidatëve të mundshëm për kreun e ri të Shërbimit Informativ Shtetëror.

Aktualisht ky shërbim drejtohet nga nëndrejtori Oljan Kanushi, pas largimit të Helidon Bendos në Dhjetorin e shkuar.

Nuk bëhet e ditur nëse temë e diskutimit mes Ramës dhe Begajt ishte dhe ecuria e negociatave për marrëveshjen e detit, teksa këtë fundjavë Kryeministri do të udhëtojë drejt Greqisë ku do të ketë një takim edhe me homologun Mitsotakis.

