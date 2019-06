Rama nis vizitën në Bruksel

Kryeministri Edi Rama ka nisur sot një vizitë zyrtare në Bruksel, në krye të një delegacioni qeveritar. Sipas axhendës së kësaj vizite të planifikuar dhe parashikuar më herët, pritet që kryeministri Rama të takohet sonte në orën 19.00 me presidentin e Komisionit Europian Jean-Claude Juncker dhe më pas të dy të dalin në një konference shtypi.

Lidhur me zhvillimet në Shqipëri ka reaguar edhe ish-eurodeputeti Knut Fleckenstein, i cili thotë se është informuar me vendimin e presidentit për anulimin e datës së zgjedhjeve dhe reagimet e shumta lidhur me këtë vendim. “Kam lexuar që presidenti është i shqetësuar për situatën dhe se ajo mund të dalë jashtë kontrollit. Ne duhet t’a marrim këtë seriozisht edhe pse ne nuk na takon që të ndërhyjmë në politikën e brendshme të Shqipërisë” ka deklaruar Fleckenstein.

Tv Klan