Rama takon Presidentin dhe kryeparlamentarin e Izraelit

16:10 24/10/2022

“Shqipëria, shtëpi e dytë për hebrenjtë”

Në të gjitha takimet që Kryeministri Rama po zhvillon gjatë vizitës zyrtare në Jerusalem, jo pa mburrje ka përsëritur se vendi i tij gjithmonë ka qenë një shtëpi e dytë për hebrejtë.

Në fjalimin e mbajtur nga Lëvizja “Lufto Antisemitizmin”, Rama solli shembuj konkretë që dëshmonin se pavarësisht kush ka qenë në pushtet në Shqipëri, por dhe Kisha Katolike dhe vetë qytetarët, asnjëherë nuk i kanë dorëzuar hebrenjtë kur kërkoheshin gjatë Luftës së Dytë Botërore, e për këtë arsye ata ishin shumë më shumë pas luftës se para saj.

“Një ekspeditë e forcave speciale të Rajhut me seli në Beograd, u caktua për të arrestuar të gjithë burrat hebrenj që jetonin në Prishtinë. Drejtori i spitalit një shqiptar nga Shqipëria, doktor Spiro Lito, ai u kërkoi pacientëve shqiptarë të dilnin nga spitali, edhe pse me plagë të rënda që të ktheheshin në shtëpi dhe të lironin shtretërit dhe strehoi në spital gjithë burrat hebrenj të qytetit. Për të penguar hyrjen në spital për kontrolle, drejtori e rrethoi gjithë territorin e spitalit me tabela ku shkruhej: “Virus vdekjeprurës. Mos u afro”.

Për Ramën, mbrojtja dhe shpëtimi i hebrenjve është një virtyt i natyrshëm shqiptar dhe këtë e theksoi dhe në takimet që pati me PresidentinIsak Herzog dhe me kreun e Kuvendit të Izraelit Micheky Levy, me të cilët ashtu si me Kryeministrin një ditë më parë ndanë dhe qëndrimet për t’i bërë më intesive bashkëpunimet në sektorë si ekonomia apo turizmi. Por Rama ka kërkuar dhe ekspertizë në teknologji dhe sigurinë kibernetike.

Gjatë ditës së dytë së vizitës së tij në Jeruzalem, Rama ka kërkuar dhe patur mundësi të takohet dhe me liderin e opozitës, ish-Kryeministrin Benjamin Netanyahu.

