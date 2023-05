Rama takon Presidentin Macron

18:45 31/05/2023

Në fokus rajoni, konflikti në Ukrainë dhe marrëdhëniet me BE

Gjatë pjesëmarrjes në samitin “Globsec” në Sllovaki, kryeministri Rama ka zhvilluar një takim me presidentin francez Emanuel Macron.

Krahas pamjeve nga takimi, kreu i qeverisë shqiptare ka ndarë disa detaje të diskutimit.

“Me Presidentin e Republikës së Francës, Emmanuel Macron, në një takim shumë miqësor, ku u prekën me thellësi temat e rajonit tonë në sfondin e konfliktit në Ukrainë, marrëdhënia e Ballkanit Perëndimor me BE-në dhe nevoja për një qasje të re politiko-ekonomike, si edhe marrëdhëniet bilaterale Francë-Shqipëri.”

Kërkesën drejtuar BE për të ndryshuar qasjen ndaj Ballkanit, kryeministri Rama e shprehu edhe më herët gjatë samitit në Bratislavë.

Klan News