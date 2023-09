Rama: Talentet e sportit që jetojnë jashtë mund të pajisen me pasaportë shqiptare edhe pa mbushur 18 vjeç

Shpërndaje







11:31 22/09/2023

Talentet e sportit që kanë lindur dhe jetojnë jashtë Shqipërisë u lind e drejta që të pajisen me pasaportën shqiptare edhe kur nuk kanë mbushur 18 vjeç.

Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri i vendit, Edi Rama, i cili përmes një postimi në “Facebook” tha se kjo ka ardhur pas ndryshimeve të miratura në ligjin “Për shtetësinë” nga Kuvendi i Shqipërisë me propozim të Qeverisë Shqiptare.

“Tanimë me ndryshimet e miratuara në ligjin “Për shtetësinë” nga Kuvendi i Shqipërisë, me propozim të Qeverisë, u krijohet mundësia talenteve të sportit që kanë lindur e jetojnë jashtë Shqipërisë, që të pajisen me pasaportën shqiptare edhe kur nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç”, shkruan kryeministri Rama./tvklan.al