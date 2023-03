Rama: Task forcë për punonjësit që abuzojnë në Kadastër

15:34 11/03/2023

Dallëndyshe Bici emërohet në vend të Artan Lames

Me drejtorin e larguar Artan Lame dhe zëvendësuesen e tij Dallandyshe Bicin, në të dy krahët Edi Rama ka paralajmëruar punonjësit e Kadastrës se një task forcë e posaçme do të kalojë në filtër secilin prej tyre që abuzon me detyrën.

“Një task forcë speciale do të nrgihet menjëherë për të bërë shkëputjen e bishtave të korrupsionit e pisllëkut të së shkuarës.”

Kryeministri kërkoi ritme më të shpejta për të digjitalizuar çdo shërbim.

“Jo vetëm që duhen mbyllur të gjitha sportelet, por duhen eliminuar menjëherë të gjitha zonat ndarëse. Nuk do të funksionojë më me sfera influence. I gjithë stafi do e zhvillojë veprimtarinë e vet mbrapa ekranit, për këtë sigurisht do të duhet një bashkëpunim shumë i ngushtë mes ASHK dhe AKSH-it në mënyrë që të hyjmë në një tjetër fazë. ”

Për të, mungesa e kontaktit mes punonjësve dhe qytetarëve është kyçi për të prerë fijet e korrupsionit.

“Rezultatet janë të dukshme janë të prekshme! Por, sot është koha për një shkëputje. Sot kemi një bazë nga e cila mund të shkojmë me shpejtësi më tutje që është teknologjia. Koha të mbyllim përfundimisht të gjitha rrugët e kontakteve të drejtpërdrejta mes qytetarëve dhe Kadastrës. Duhen mbyllur të gjitha sportelet. Kadastra gjithë personeli duhet të hyjë mbrapa ekranit.”

Rama ngre shqetesimin dhe për abuzime me lëshimin e aktit të marrjes së tokës në pronësi nga njësitë vendore dhe këtu kërkon dhe bashkëpunimin e SPAK-ut.

“Duhet një bashkëpunim i ngushtë me Prokurorinë Speciale dhe sa i përket AMTP-ve që kjo nuk ka të bëjë drejtpërdrejtë me Kadastrën, por ka të bëjë me bishtat e pisllëkut dhe korrupsionit të të kaluarës që është nga koha e komunave që ka gjetur hapësirë edhe nëpër njësitë bashkiake dhe që prodhon edhe sot që flasim dokumente, AMTP që jepen tani dhe që pretendohet që janë dhënë në 1991-shin dhe 1992-shin, por natyrisht që e thashë që kjo është komplekse dhe është përtej institucionit vet.”

Vete ish-drejtori Lame ndryshe nga Kryeministri, nuk i kurseu lëvdatat kur tha se pa Edi Ramën reforma në Kadastër nuk do të ishte e mundur. Por, largimin edhe pse me sytë e përlotur e merr si një dhuratë për ditëlindjen që përkon me largimin.

“Hyj tek njerëzit që me fitoret nuk ngopem asnjëherë, as nuk kam ndërmend ta ndryshoj këndin e shikimit tim që i zmadhon të metat dhe i zvogëlon të mirat.”

“Këtë tërheqje e konsideroj e shoh dhe si dhuratë për ditëlindje sepse realisht kam nevojë pak për t’u kujdesur për shëndetin.”

Drejtoresha e AKSHI-t, Mirlinda Karçanaj, tha se aktualisht 74 shërbime që lidhen me Kadastrën merren online, por urdhri i Kryeministrit për drejtoren e re të Kadastrës është që sa më shpejt asnjë shërbim mos të ofrohet në sportele.

