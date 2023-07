Rama: Të fokusohemi te Procesi i Berlinit, kemi një oportunitet historik

17:14 07/07/2023

Nga Mali i Zi, aty ku vijoi turin ballkanik, kryeministri Edi Rama zhvilloi një konferencë për shtyp me homologun e tij Dritan Abazoviç. Kreu i qeverisë shqiptare u ndal tek ‘Ballkani i Hapur’.

Sipas tij, ajo është një nismë komplementare dhe se ka hapur shumë mundësi. Megjithatë, sipas Ramës, tashmë Ballkani Perëndimor duhet të fokusohet tek Procesi i Berlinit sepse është një mundësi historike.

“Nuk është një kompani që e kam hapur unë. Unë thjesht kam opinionin tim por sigurisht duhet t’i ballafaqojmë këto opinione dhe me të tjerët dhe të shohim përpara. Por ndërkohë Ballkani i Hapur nuk është asnjë kamion që tani u nisëm dhe po e lemë në rrugë se po kapim një tren. Është një nismë, komplementare, ka 72 nisma të tjera në këtë rajon. 72 janë shpikur. Edhe unë kur kam dëgjuar numrin jam llahtarisur. 72 nisma dhe sa më shumë t’i numërosh aq më shumë të vjen të ikësh me vrap nga çdo nismë. Askush nuk merret me to, por merret me Ballkanin e Hapur a u hap a u mbyll. Një gjë që është hapur është hapur. Ne duhet të hapim sa më shumë gjëra, jo të mbyllim ato që janë hapur.

Sa i përket Ballkanit të Hapur e përsëris që duhet të fokusohemi te Procesi i Berlinit sepse kemi një oportunitet historik. Por ama për shembull Ballkan i Hapur ka hapur panairin e verërave. Ta mbyllim tani atë? Ballkani i Hapur ka hapur një sërë rrugësh ndërveprimi mes vendeve tona që janë rrugë që i kërkojnë dhe të tjerët., vij nga Sarajeva dhe e dini çfarë më thanë se edhe ata nuk kanë aderuar tek Ballkani i Hapur pasi kanë qenë në impresionin e teorive të konspiracionit. Fatmirësisht kishin rënë konsensus që të mos pihej cigare në godinën e kryeministrisë se edhe për atë kanë pasur mendime të ndryshme për shumë vite. Më thanë që Ballkanin e Hapur e kërkojnë sipërmarrësit”, tha Rama.

Sipas kryeministrit, 3 nga 6 vendet që nuk u përfshinë në Ballkanin e Hapur dëmtuan veten e tyre.

“Ballkani i Hapur i dha mundësinë këtyre tre vendeve që të jetësojnë disa marrëveshje që duheshin jetësuar me Proceset e Berlinit, por u tërhoqën zvarrë se njëra kërkonte këtë, tjetra atë”, tha Rama. /tvklan.al