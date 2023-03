Rama: Të gjitha partitë do të regjistrohen në zgjedhje

Shpërndaje







15:41 06/03/2023

Kryeministri pret në takim zyrtar homologen daneze

Kryeministri nuk e ka ndër shqetësimet e tij rrezikun e mosregjistrimit të PD-së në zgjedhjet lokale për shkak të çështjes gjyqësore ende të pazgjidhur. Madje në dijeninë e tij nuk ekziston një mundësi e tillë.

“Mua nuk më rezulton që do ketë ndonjë parti që nuk do të hyjë në zgjedhje, me rezulton e kundërta, të gjithë do hyjnë dhe do hyjnë si çeço, sepse në zgjedhje nuk hyhet për njërin apo për tjetrin, por për qytetarët”, tha ai.

Komentet e pakta Rama i bëri në krah të homologes daneze, duke përsëritur qëndrimin që ka për të mos komentuar zhvillimet politike të brendshme kur është në konferenca me mysafirë të huaj.

E me Mette Frederiksen, të parën kryeministre të Danimarkës që zhvillon vizitë zyrtare në Tiranë, kryeministri ka folur për shifrat në rritje të turistëve danezë që pushojnë në vendin tonë, por dhe sipërmarrësve, kryesisht arkitektë. Publikisht Rama i kërkon homologes të shfrytëzojë rrjetet e saj sociale për të reklamuar vizitën në Shqipëri me shpresën se interesi për të nga danezët do të rritet.

“Shpresoj që kryeministrja duke qenë edhe një personazh jo i parëndësishëm i rrjeteve sociale, me vizitën e saj të ketë influencuar për rritjen e turizmit”, tha Rama.

Vetë Frederiksen e sheh Ramën si një zë të fortë në mbrojtjen e interesave të integrimit të Ballkanit Perëndimor.

“Unë mendoj se jeni një nga zërat më të fortë në Europë kur bëhet fjalë për rëndësinë e një integrimit të plotë midis Ballkanit Perëndimor dhe pjesës tjetër të Europës”, tha Frederiksen.

Edhe në konferencën me kryeministren daneze, Rama përsëriti qëndrimin e tij se BE pavarësisht luftës në Ukrainë dhe angazhimit që kanë vendet anëtare tek kjo situatë nuk duhet të kompromentojë standardet duke u fokusuar më shumë për të parastrukturuar mbështetjen financiare për Ballkanin Perëndimor.

Tv Klan