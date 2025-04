Në një takim me të rinjtë të angazhuar në fushën e teknologjisë dhe inovacionit kryeministri Rama tha se Presidenti francez Macron me 16 Maj do të përurojë shkollën e re të teknologjisë për të gjitha moshat.

“Këtu te piramida, në mesin e majin, kur do të bëhet Samiti i Komunitetit Politik Europian, është planifikuar që së bashku me Presidentin e Francës të hapim një shkollë tërësisht ndryshe nga shkolla tradicionale. Quhet “Shkolla 42” (Ecole 42), ku u jepet mundësia të gjithëve pavarësisht moshës për të hyrë në botën e teknologjisë”, tha Rama.

Kryeministri premtoi paisjen e të gjitha shkollave me laboratore inteligjente.

“Plani është që loboratorët inteligjentë të shkojnë në 1000, praktikisht të mbulohen të gjitha shkollat dhe plani është i financuar tanimë”, tha Rama.

Duke përmendur rastin e një kopmpanie të huaj në këtë fushë Rama tha se pagat e kalojnë shifrën e 2500 Eurove në muaj.

“500 të rinj dhe të reja të punësuara, 2500 Euro paga mesatare, të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare, partneritetet me kompani të mëdha. Krahu i lirë i punës nuk është më një avantazh konkurues në mënyrën si e shohin veten kompanitë apo në mënyrën si na shohin kompanitë e huaja”, tha Rama.

Kryeministri e sheh te ardhmen evropiane te te rinjve ketu.

“E ardhmja europiane e jona është këtu dhe mjafton që ne ta duam ta kërkojmë dhe ta dimë si ta kërkojmë dhe ta bëjmë të sotme pa diskutim”, tha Rama.

