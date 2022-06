Rama: Të krijojmë një revistë të përbashkët me ecurinë e marrëveshjeve mes qeverive Shqipëri-Kosovë

13:13 20/06/2022

Në mbledhjen e përbashkët mes qeverisë së Kosovës dhe të Shqipërisë, Kryeministri i vendit Edi Rama është shprehur se do të botohet një vepër me 10 vëllime që do të përmbajë të gjithë korpusin encikolpedik të popullit shqiptar.

Edi Rama: Një vepër për t’u krenuar sepse është një vepër e munguar prej shumë kohësh. Bëhet fjalë për një vepër e cila parashihet të jetë në 10 vëllime, të përmbajë të gjithë korpusin enciklopedik të popullit shqiptar. Më e pakta që mund të bëjmë ta mbështesim financiarisht. Kjo do të jetë e pavarur prej nesh. Do të jetë një punë e mendjeve të shkencës shqiptare dhe më vjen shumë mirë që këtu të sjell në vëmendjen e atyre që na ndjekin se ai takimi i zhvilluar me precenzën e akademikëve ka dhënë një produkt kaq të rëndësishëm.

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Rama i është kthyer propozimit për një kuvend të përbashkët mes dy qeverive në mënyrë që në fund të vititi të nxirret një revistë e bashkëqeveritares mes Shqipërisë dhe Kosovës ku të gjitha marrëveshjet të jenë të dokumentuara me informacion të detajuar.

Edi Rama: Do të doja t’i kthehesha propozimit për kuvendin e përbashkët me qëllimin që të organizohet për të nxjerrë në fund të vitit një revistë bashkëqeveritare ku të gjitha marrëveshjet të jenë të përshkruara me të gjitha rezultatet dhe pse jo me këndvështrimin kritik. Të gjithë ata që duan informacion të detajuar, ta kenë një pikë referimi dhe kështu ne krijojmë një revistë të përbashkët me të gjithë ecurinë e marrëveshjeve mes dy qeverive dhe gjithë volumin e angazhimit mes 2 shtetetve, si fletore zyrtare e mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive, nëse Albini e aprovon dhe mund të kemi një botim dinjitoz që ta ndajmë me publikun e gjerë se cilat janë faktet e bashkëpunimit tonë.

Ndërsa, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shprehur dëshirën që një mbledhje tjetër mes dy qeverive të mbahet në Vlorë në 110-vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.

Albin Kurti: Në 10 Qershor të këtij viti e diskutuam idenë e një mbledhjeje të përbashkët në Vlorë me rastin e kremtimit të 110-vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe e di që Kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla është dakord./tvklan.al