Rama: Të paudhëve në Policinë e Shtetit duhet t’ju presim hovin me disiplinë ushtarake

16:35 07/09/2022

Duke marrë shkas nga tragjedia në Potam të Himarës ku një vajzë 7-vjeçare u përplas për vdekje nga një skaf i drejtuar nga një punonjës policie, Kryeministri Edi Rama tha se Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po lufton brenda llojit efektivët që nuk janë të denjë për këtë organizatës.

Kryeministri solli edhe shifra të punonjësve të Policisë së Shtetit që janë dënuar nga gjykata. Kreu i qeverisë kërkoi kërkoi me urgjencë që oficerët e policisë “të përlyer” të largohen nga Policia e Shtetit.

“Dua të ngre sot këtu një pyetje. A ishte ai individ i paudhë me skafin e tij vrastar shëmbëlltyra e sotme e Policisë së Shtetit? Unë them jo. As ai që uroj të marrë ndëshkimin më ekstrem dhe as të tjerë individë të cilët vetë AMP i ndjek, i heton, i ndalon, ia dorëzon drejtësisë nuk janë shëmbëlltyra e Policisë së Shtetit.

Ata janë thjesht mbetje të një protagonizmi që është në transformim ku të paudhët brenda llojit nuk mungojnë por luftohen dhe më shumë se asnjëherë më parë edhe pse që në muajt e fundit kanë marrë një lloj hovi të paudhët dhe paudhësitë brenda llojit, një hov që duhet prerë sa më parë me forcën e ligjit dhe të disiplinës ushtarake.

Falë angazhimit të trupës dhe drejtimit profesional të AMP nga Drejtori i ri i Përgjithshëm i Policisë, vetëm nga Janari në Qershor të këtij viti janë dënuar me burg 29 punonjës police, me arrest shtëpie 31 të tjerë dhe 23 të tjerë akoma me masë të ndalimit të ushtrimit të çdo detyre. 12 nga këta të ndëshkuar janë ish-shefa komisariatesh apo sektorësh dhe madje edhe një drejtor”, deklaroi Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al