Rama: Të vendosur kundër ndërtimeve pa leje

23:08 27/09/2022

“Asnjë ndërhyrje nga jashtë për “Mehmet Akif”

Kryeministri Edi Rama thotë se qeveria e tij është e vendosur t’i shkojë deri në fund nismës kundër ndërtimeve pa leje apo shtesave të paligjshme në pallate. Kreu i qeverisë thotë se fenomeni është ulur me 10 herë, por shkak të gjykatave ai vijon.

“Problematika ende e pambyllur e ndërtimeve pa leje për qëllim përfitimi është një problematikë që burimin e ka në llumin në radhë të parë të drejtësisë. Deri tek metri i fundit i ndërtuar pa leje për qëllim fitimi ne do të vazhdojmë të rezistojmë dhe të bëjmë punën tonë. Me këtë vendim do të shikoni që këto metra katrorë do të merren nga shteti, në një mënyrë ose një tjetër”.

Një përgjigje u dha edhe akuzave për goditje selektive të ndërtimeve pa leje.

“Nuk ka ndërtues në Shqipëri, nuk ka biznesmen në Shqipëri që më vjen dot më del përpara dhe thotë që 1 qindarkë e punës së tij është në xhepat e mi. Nuk ka. Juve mund ta fantazoni, por ky nuk ekziston”.

I pyetur nëse mbyllja e gjimnazit të vajzave Mehmet Akif ishte ndikuar nga kryeministri i Turqisë, Erdogan, Rama përgjigjet prerë.

“Jo, faleminderit për këtë pyetje, por jo. Mua nuk më bën presion askush, asnjë lloj politikani, apo përfaqësuesi i asnjë shteti, në asnjë lloj forme, këtu apo jashtë, sepse unë jam kryeministri që më kanë zgjedhur shqiptarët”.

Deklaratat i bëri pas një mbledhjeje të kryesisë së Partisë Socialiste ku u bënë disa ndryshime të koordinatorëve politikë në qarqe. Arben Ahmetaj largohet nga Vlora dhe vendin e tij e merr Blendi Klosi. Në Kukës shkon Pandeli Majko në vend të Safet Gjicit ndërsa vendin e Edona Bilalit në Shkodër e merr Elisa Spiropali. Rama dha këtë shpjegim për ndryshimet.

“Këto janë ndryshime të natyrës organizative që nuk kanë ndonjë peshë të posaçme sa i përket interesit publik. Nuk janë ndryshime qeverie, por organizative”.

Pyetjes nëse edhe socialistët do zhvillojnë primare për përzgjedhjen e kandidatëve për kryetar bashkie ashti si partia demokratike i dha një përgjigje të shkurtër: “Jo faleminderit!”

Tv Klan