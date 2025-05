Kryeministri Edi Rama i bëri thirrje emigrantëve shqiptarë që të nxitojnë dhe të dorëzojnë zarfet e votimit. Ai tha se pavarësisht shifrave në shtete specifike, numri total i pjesëmarrjes së diasporës është i lartë dhe inkurajues.

“Është vërtet inkurajuese pjesëmarrja e lartë në krahasim me një sërë vendesh të tjera. Por si herë e parë duhet te jetë më e lartë besoj unë. Kështu, do t’ju thosha shqiptarëve të Italisë që janë në krye të të gjithëve me 74%, forca! Janë edhe 21 mijë zarfa të padorëzuar. Do t’u thosha shqiptarëve të Greqisë që janë më mbrapa të gjithëve, për fajin e konfuzionit që u krijua në ditët e para nga kompania, 39%, forca, forca, forca! Do ju lutesha shumë të ecim sa më shpejt, është një votë historike, moment historik. Do ishte gjynah që mbasi jeni regjistruar, të mos dorëzoni fletët e votimit”, tha Rama.

Tv Klan