Kryeministri Rama e nisi këtë të hënë me një thirrje për emigrantët në Greqi.

“Të marrin zarfet dhe të mos e lënë pa përdorur mundësinë historike për një takim me historinë. Është një mundësi historike për të qenë votues për herë të parë nga jashtë kufijve Shqipërisë, por është edhe një takim me historinë për të kyçur përfundimisht Shqipërinë në shtëpinë e madhe të BE”, tha Rama.

Rama ka njoftuar po ashtu se zyrat postare në Greqi do të punojnë me orar të zgjatur për të pritur zarfet me fletët e votimit që duhen të dërgohen në atdhe.

Klan News