6 ditë nga dita e zgjedhjeve, Greqia mbetet vendi me numrin më të ulët të fletëve të votimit të mbërritura në Tiranë pasi shqiptarët e regjistruar si votues nga jashtë kanë ushtruar të drejtën për të votuar.

Problematika lidhen me kompaninë postare që drejtuesit e KQZ-së thonë që është zgjidhur tanimë, megjithatë kryeministri Rama iu ka bërë thirrje të dedikuar emigrantëve në Greqi që mos ta humbasin këtë mundësi për të shprehur vullnetin e tyre.

“Desha të përcjell një thirrje, një lutje dhe mesazh për të gjithë ata që janë regjistruar si votues në Greqi që të marrin zarfet dhe të mos e lënë pa përdorur mundësinë historike për një takim me historinë. Mundësi historike për të qenë votues për herë të parë nga jashtë dhe takim me historinë për të kyçur përfundimisht Shqipërinë në shtëpinë e madhe të BE. Ka pasur problematika për fat të keq për në ditët e para me shpërndarjen, kompaninë, por tanimë kompania ka vënë gjërat në vijë sipas informacionit që kam. Zarfet janë shpërndarë nëpër destinacione dhe keni të gjithë informacionet e nevojshme për të kuptuar se çfarë duhet të bëni dhe për të mos përtuar që t’i tërhiqni zarfet nga pikat e shpërndarjes së kompanisë. Dhe nga ana tjetër, në rast se i keni marrë zarfet, të veproni duke i kthyer ato drejt Shqipërisë me numrin 5.”

Rama ju kujton se pasaporta europiane që ai premton në këto zgjedhje më së shumti iu jep atyre mbështetje direkte për njohjen e kontributeve shoqërore.

Përgënjeshtron lajmin e publikuar nga dega e selisë blu në Athinë se vota e emigrantëve në Greqi po manipulohet. Sipas tij, kjo është përgatitje e terrenit për mosnjohjen e rezultatit në 11 Maj.

“Për mua dhe Partinë Socialiste, që i dhamë dinjitetin e munguar flamurit dhe emrit shqiptar jashtë kufijve të Shqipërisë, e që bashkë me ju do t’i japim Shqipërisë e çdo shqiptari edhe statusin e ri të qytetarisë europiane, si anëtarë më në fund të barabartë së Shteteve të Bashkuara të Europës.”

Në një postim të dytë Rama jep informacion për oraret e pikave postare që sipas tij do punojnë me orare të zgjatura në mënyrë që ata të kenë mundësi të marrin zarfet me fletët e votimit dhe t’i kthejnë ato brenda datës 11 Maj në Shqipëri.

Tv Klan