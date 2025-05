Edhe këtë të Martë Edi Rama e nisi ditën me një thirrje drejtuar emigrantëve të Greqisë, vendi me numrin më të madh të të regjistruarve në diasporë 27.8%, por që rezulton me pjesëmarrjen më të ulët në votim, vetëm 9.6%.

“Pavarësisht vështirësive të kompanisë, tani janë shpërndarë mbi 90% e zarfeve. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën, në gadishull ka akoma disa ditë. Mos e lini për ditën e fundit! Hapeni zarfin, vini shënimin te numri 5.”

Çdo votë për Partinë Socialiste thotë se është afirmim për përkatësinë europiane.

“Me vendimin e 11 Majit, fuqinë e 11 Majit dhe mbylljen e negociatave nuk do të jemi më thjesht me zakon, por edhe me ligj. Jo më evropianë të huaj me Evropën por të barabartë. Vlen në nivelin kombëtar, lokal, familjar dhe personal.”

Për kritikët dhe skeptikët ka edhe opsionin e këtyre zgjedhjeve.

“Edhe ty të bëj thirrje që të mos votosh, meqë e ke mendjen në kënetë dhe meqë nuk ke asnjë lloj tundimi se mbase voton për mua dhe për PS dhe voton bashkë me shumicën për Shqipërinë në BE, mos voto fare. Të paktën mos shko të hidhesh në kënetë, sepse është diçka që nuk është higjienike nga pikëpamje politike, qytetare dhe kombëtare.”

Me ndjekësit replikon edhe kur i kërkojnë të largohet.

“Këtë e vendos populli që nuk ka mendjen tënde. Është një gjykatës shumë i madh, suprem sovran.“

Ndërsa në një tjetër komunikim në rrjetet sociale, Kryeministri ka zbuluar disa nga detajet rreth përgatitjeve që po bëhen në sheshin “Skënderbej”, ku do të mbahet Samiti i Komunitetit Politik Europian në 16 Maj.

“Nga sheshi Skënderbej, nën hijen e vetë atij, profetit të historisë sonë, Gjergj Kastriotit, ku do të kalojnë të gjithë udhëheqësit e Evropës më 16 Maj dhe këtu po bëhet edhe shtëpia e Evropës me vizatimet e fëmijëve të të gjitha qytetet e Shqipërisë, për Evropën. Këtu do t’i mikëpresim ata që do të vijnë në kryeqytetin e Evropës së Ballkanit. Ky do të jetë spektakël i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe e gjithë bota do t’i ketë sytë nga Shqipëria, nga Tirana, nga sheshi i heroit kombëtar.”

Në këtë samit ku pritet të marrin pjesë rreth 50 liderë europianë prite të theksohet rëndësia e Shqipërisë si një partner strategjik për stabilitetin rajonal dhe integrimin evropian.

Tv Klan