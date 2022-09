Rama thirrje në OKB: Ktheni sytë te siguria kibernetike

23:48 24/09/2022

Kreu i qeverisë fjalë në asamblene e përgjithshme: Dokumenti i Dick Marty, dështim ndërkombëtare

Dy sulme kibernetike të njëpasnjëshme nga Irani, nxitën kryeministrin Edi Rama të kërkojë ndihmë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë shqiptare u bëri thirrje vendeve anëtarëve të kthejnë vëmendjen te këto sulme dhe të punojnë së bashku për të forcuar rezistencën.

“Në një kohë kur një mori krizash e kanë zhytur botën në trazira do të doja ti kërkoja asamblesë të përqendronte vëmendjen te siguria kibernetike. Shqipëria pësoi një sulm me qellim vjedhjen e të dhënave dhe paralizim të sistemeve në korrik. Një hetim i kryer me ekspertizën më të mirë ka konfirmuar se sulmi ishte një agresion i orkestruar nga Irani. Ne i bëjmë thirrje OKB-së të përqendrohet më seriozisht për sigurinë kibernetike për të ndihmuar në parandalim”.

Kërkesa e radhës ndaj kësaj organizate, ishte për të pranuar vendimin e Shqipërisë për të pasur një raport të ri, që kundërshton me prova dhe fakte raportin e Dick Marty.

“Në 2011, u soll raporti i Dick Marty ku akuzohej ushtria e Kosovës për trafikimin e organeve. Jo vetëm që shumë i besuan, po u bë një nga rastet më të rënda të manifestit kundër pavarësisë së Kosovës. Asnjë grimë prove apo treguesi nuk u gjet askund në Kosovë dhe asnjë vend tjetër, e megjithatë, dhomat e specializuara kanë arrestuar pa padi Hashim Thaçin. Ne mendojmë që Asambleja do të vërtetën dhe do të pranojë kërkesën e Shqipërisë për të pasur një raport vijues.”

Nga foltorja e OKB, Rama ftoi edhe njëherë vendet e Ballkanit Perëndimor që t’i bashkohen nismës, duke shtuar dhe një ftesë për Greqinë e Turqinë. Ndërsa për Serbinë vijon të jetë e njëjta kërkesë, njohja e Kosovës.

“Ne e kemi kuptuar që mënyra më e mirë për të ecur përpara është t’ia dalim së bashku. Kjo na bëri bashkë me Maqedoninë dhe Serbinë për Open Balkan. Një platformë për Ballkanin, për Malin e Zi, Kosovë, Bosnjën, Turqinë por edhe Greqinë. Duke forcuar marrëdhëniet me Serbinë, Shqipëria nuk do të lëviz asnjë centimetër për mbështetje që të njohë Kosovën. Është koha që Kosova dhe Serbia të lëvizin përtej ngërçit dhe të bëjnë rolin e tyre për një marrëveshje të mbështetur nga BE dhe SHBA”.

Mbështetja ndaj Ukrainës u dha nga Shqipëria edhe në këtë organizatë të rëndësishme.

“Këtë vit shpresat dhe besimet tona janë copëtuar hidhur….nga një luftë e paprovokuar në Kontinentin Evropian. Lufta me zgjedhje e Rusisë është kundër Ukrainës por është edhe një sulm brutal ndaj së drejtës ndërkombëtare…Ne do të qëndrojmë në solidaritet me Ukrainën dhe popullin e saj”.

Përveç përfaqësuesve të vendeve anëtare, në Asamblenë e Përgjithshme ndoqën fjalimin dhe bashkëshortja e tij Linda Rama dhe ministrja e Punëve të Jashtme Olta Xhaçka.

Klan News