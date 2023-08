Rama tregon detaje nga pushimet e Melonit

21:27 18/08/2023

“Folëm për projektin e ujësjellësit nga Shqipëria në Pulia”

Kryeministri Rama ka zbardhur diskutimet me kryeministren Meloni, e cila qëndroi disa ditë për pushime në Vlorë. Në një intervistë për gazetën “La Stampa”, Rama shpjegon se kanë folur kryesisht për marrëdhëniet mes dy vendeve, projektet e përbashkëta infrastrukturore dhe integrimin e Shqipërisë.

“Giorgia është e pabesueshme. Mund të themi se lindi një miqësi. Por mbi të gjitha, ajo është një politikane konkrete, gjithçka, veç jo fashiste”, tha Rama.

Gazetarja ka kërkuar më shumë detaje rreth vizitës së kryeministres Meloni.

“Giorgia donte të pushonte, e prita në port të hënën, as nuk dola nga makina dhe e çova në banesën time. E lashë atje. Më pas, hëngrëm një darkë me të dhe familjen time”.

Gazetarja e pyet nëse në festën e tyre ka qenë dhe ish-kryeministri britanik Toni Bler.

“Jo. Ai nuk ishte aty! Unë kam parë shumë fantazime për këtë dhe më shumë – si ajo, që, ajo nuk erdhi me traget, por me një jaht luksoz, ose erdhi për një termocentral bërthamor. Më vjen keq, por Blair u largua mëngjesin e ardhjes e saj”.

Rama zbulon dhe disa detaje rreth pushimeve të kryeministres italiane.

“Ajo nuk ka lëvizur që nga e hëna. Vetëm një ditë, me motobarkë, për të shkuar në plazhin përballë, në Gjirin e Vlorës. Dhe dje, kur e çova në qytet, buzë detit. Shumë turistë italianë bënë selfie”.

Rama tregon dhe një episod më zonjën Meloni kur ajo informohet se disa vizitorë nga Italia kishin ikur pa paguar nga një restorant në Berat.

“Kur i thashë Giorgias, të gjithë qeshën. Ajo bërtiti dhe urdhëroi ambasadorin: ‘Shko dhe paguaj faturën për këta budallenj, të lutem, dhe bëj një deklaratë! Italia nuk mund të humbasë respektin kështu’.”

Rama tregon se një nga diskutimet kryesore ishte dhe projekti i ujësjellësit nga Shqipëria në Pulia.

“Biseduam për projektin e ujësjellësit, të cilin Andreotti dhe Berlusconi e dëshironin tashmë, nga Shqipëria në Pulia. Kjo do të ishte e rëndësishme. Bëhet fjalë për përdorimin e burimeve në Shqipërinë e jugut për t’i lidhur ato me Italinë. Pastaj, është menaxhimi i rrjetit hekurudhor në Ballkan, i cili duhet të zhvillohet”.

Gazetarja ka kërkuar dhe një koment në lidhje me ndasitë politike, pasi kryeministri shqiptar është i majtë, ndërsa kryeministrja italiane e djathtë nacionaliste.

“Dëgjo, djathtas dhe majtas janë kategori pretencioze, të mira për debate. Nuk jemi më në vitet 1900. Unë jam i qendrës së majtë, për rrugën e tretë të Clintonit, Blerit, Schroderit. Ajo është e krahut të djathtë, por ata thanë se ishte një përbindësh fashist që do të marshonte në Bruksel. Përkundrazi, që nga dita e parë ajo nuk ka gabuar në linjën e politikës ndërkombëtare”.

Gazetarja e mbyll intervistën me kryeministrin shqiptar me pyetjen kur do të ketë sërish takim me Xhorxhia Melonin.

“Nëse më fton, do të vij nesër. Do të vini në Tiranë në Tetor në samitin e procesit të Berlinit. Unë do t’ju mirëpres me krahë hapur”.

Kryeministrja e Italisë qendroi për katër ditë në Vlorë me familjen e saj. Ajo mbërriti me një target linje dhe u prit nga kryeministri Rama.

