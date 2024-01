Rama tregon pse nuk e ka realizuar ende vizitën në Prishtinë: Me Kurtin mund të…

Shpërndaje







15:52 10/01/2024

Mundësinë më të afërt për një takim të mundshëm më kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, kreu i qeverisë shqiptare e sheh pas disa ditësh në Shkup ku do të mbahet një takim rajonal, ndonëse shprehet se nuk është i informuar nëse homologu i tij do të marrë pjesë ose jo. Në të kundërt Rama thotë se do të shkojë patjetër për vizitë në Prishtinë.

“Unë di që për pak ditë do jem vetë në Shkup, në një takim rajonal që do të bëhet atje dhe unë shpresoj që do të jetë dhe kryeministri i Kosovës, nuk e di do vijë ose jo se nuk e kam këtë informacion. Besoj se do takohem. Nuk e kam realizuar vizitën atje aq shpejt sa unë mendoja, por jo për shkaqe që lidhen me një problem në Prishtinë, por thjeshtë sepse kam pritur disa zhvillime që edhe kanë filluar të ndodhin dhe pastaj do të shkoj patjetër”.

Deklaratën kryeministri Edi Rama e bëri gjatë konferencës për shtyp me gazetarët nga Lezha, pas mbledhjes 2 ditore të qeverisë që u mbajt atje./tvklan.al