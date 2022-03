Rama uron besimtarët bektashinj

Shpërndaje







08:23 22/03/2022

Kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarët bektashinj për festën e Sulltan Novruzit. Kreu i qeverisë ka shpërndarë në rrjetet sociale një foto të teqesë së Sari Salltikut.

“Dhe me teqenë magjike të Sari Salltikut e me urimin për besimtarët bektashinj në këtë ditë të shënuar sot për ta, ju uroj të gjithëve një ditë me dritë brenda vetes”, shkruan Rama./tvklan.al