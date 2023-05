Rama: Vazhdojmë investimet për Himarën

20:12 06/05/2023

“Opozita po bën fushatë me të pavërteta”

Votën e himariotëve Rama e kërkon si domosdoshmëri për të vazhduar investimet që kanë qenë siç thotë të pakursyera për këtë bashki në 8 vite.

“Këtu në Himarë që kur unë jam bërë Kryeministër deri më sot është investuar më shumë se sa që kur Himara ka filluar të jetohet”.

Por votën e tyre në 14 Maj e sheh më shumë si sfidë personale përballë kandidatit të së djathtës, që sipas Ramës po bën fushatë me të pavërteta të mëdha që duan të krijojnë ndasi në këtë bashki.

“Thotë edhe që Edi Rama e ka shitur Himarën se është marrë vesh me Kyriakon e ku di unë ca gjëra. Këto janë broçkulla të gjitha”.

Për Fredi Bejlerin listoi etiketime të shumta.

“Kokërr injoranti që s’e ka shokun. Me këtë sqeparin këtu, ai është analfabet në greqisht se në shqip është dru. Jeni në vete apo jo, do ma bëni mua këtë vërtetë ju do më ulni mua me atë të bëj muhabet për projektet”.

Por dhe dy drejtuesit e koalicionit të djathtë nuk i kurseu.

“Një koalicion më i shëmtuar i karavidheve qysh se karavidhja e parë ka lindur”.

Edhe pse pranon se Gjergji Goro nuk është kryebashkiaku perfekt, Rama siguron se është marrë personalisht me “edukimin” e tij.

“Tani që unë ia prisha gjumin këtij doni ju të votoni atë tjetrin? S’fle më ky”.

