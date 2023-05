Rama: Vetëkënaqësia do të ishte fatale

Shpërndaje







19:56 29/05/2023

“Demokratët braktisën të shkuarën që donte të na merrte peng”

Për Kryeministrin Edi Rama surprizë e fitores së socialistëve më 14 Maj në qarkun e Korçës është Bashkia e Devollit.

“Ishte qershia mbi tortë e fitores në qarkun e Korçës dhe padiskutim që është meritë e të gjithë atyre që në Devoll janë pjesë e strukturës sonë elektorale”.

Edhe në Korçë ku vijoi turin e tij të falenderimeve, Rama shprehu edhe një herë merakun sesi socialistët do ta interpretojnë fitoren e 14 Majit.

“Jam shumë në merak për si ne do ta lexojmë këtë votë dhe për si ne do ta kuptojmë këtë votë. Këtë votë që ju e patë e transformoi komplet hartën e Shqipërisë”.

Të tijve u kujtoi edhe një herë se fitorja nuk është se zgjedhësit janë të kënaqur me atë që kanë bërë gjatë këtyre viteve qeverisje.

“Do të ishte fatale për ne nëse do të biem në vetëkënaqësi, nëse do të sillemi dhe do të mendojmë se jemi triumfatorë, se jemi të pazëvendësueshëm. S’ka lidhje fare kjo votë me të gjitha këto”.

Një falenderim e pati edhe për demokratët që sipas tij braktisën politikën e sherrit dhe të shkuarës.

“Duke bërë atë që kanë bërë ata meritojnë respekt sepse janë sjellë si patriotë duke braktisur hijet e së shkuarës që u shfaqën përsëri për të na marrë zvarrë e për të na kthyer mbrapa”.

Nga kryebashkiakët e tij kërkoi që pikë të parë të programit të tyre të qeverisjes vendore të kenë komunikimin me njerëzit.

Tv Klan