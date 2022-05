Rama, vizitë në Bruksel

15:40 11/05/2022

Do marrë pjesë në darkën e liderëve të Ballkanit

Kryeministri Edi Rama ka udhëtuar drejt Brukselit, ku do të marrë pjesë në darkën e liderëve të Ballkanit Perëndimor.

Mësohet se pjesë e takimit do të jetë edhe shefi i Diplomacisë Europiane, Josef Borell.

Sipas raportimeve, në fokus të bisedave do të jetë çështja e hapjes së negociatave me BE, por edhe Balkani i Hapur.

Darka e liderrëve të Ballkanit është kthyer tashmë në një traditë që prej kohës kur diplomacia europiane drejtohej nga Federica Mongherini.

Tv Klan