Rama, vizitë zyrtare në Gjermani

Shpërndaje







23:22 10/04/2022

Do takohet me kancelarin Olaf Scholz

Kryeministri Edi Rama nisi vizitën e tij në Gjermani me ftesë të Kancelarit të ri gjerman Olaf Scholz.

Ai mbërriti në aeroportin Brandenburg, teksa autoritetet gjermane i kishin rezervuan një ceremoni zyrtare pritje. Kreu i qeverisë do të ketë këtë të hënë një agjendë të ngjeshur takimesh, të cilat do të mbyllen me një konferencë të përbashkët me kancelarin Olaf Scholz.

“Do të fillojnë takime zyrtare në mesditë, me kryetarin e bashkisë së Berlinit. Ka një interes për të patur një bashkëpunim me dy bashkive, asaj të Berlinit dhe të Tiranës çka do të diskutohet në takimin e nesërm. Më pas do të takohet me presidentin gjerman, rreth orës 15:00 dhe në orën 18:00 do të zhvillohet takimi me kancelarin gjerman.”

Integrimi, por edhe situata në rajon pritet të jenë në qendër të bisedës që Rama do zhvillojë me kancelarin gjerman.

“Temat e diskutimit, e para do të jetë integrimi i Shqipërisë në Qershor me shumë mundësi. Tema tjetër është lufta në Ukrainë padyshim, është një çështje që diskutohet në të gjithë kryeqytetet europiane në takimet zyrtare dhe ndikimin rus që ka në rajonin e Ballkanit Perëndimor.”

Kjo është vizita e parë zyrtare e një lideri të Ballkanit Perëndimor, që nga koha kur në krye të qeverisë gjermane erdhi Olaf Scholz.

Tv Klan

*Axhenda e takimeve të Ramës

10:30 – Vizitë në ambientet e “Factory Berlin”

12:30 – Takim me znj. Franziska Giffey, kryetare e bashkisë së Berlinit

15:20 – Takim bilateral me z. Frank-Walter Steinmeier, President i Gjermanisë

18:00 – Takim tete-a-tete me z. Olaf Scholz, Kancelar i Gjermanisë

18:15 – Konferencë e përbashkët shtypi me z. Olaf Scholz