Rama vlerëson Markun me “Yllin e Madh të Mirënjohjes”

15:43 27/08/2022

“Ka ndryshuar imazhin e shqiptarëve në Angli”

Jo me të njëjtin pompozitet por me të njëjtën ceremoni zyrtare, Kryeministri ka vlerësuar Florian Markun, boksierin që mori titullin WBC Silver Interim në duelin me meksikanin Miguel Parra të enjten në Tiranë.

Vlerësimi u shoqërua me medaljen “Yllin e Madh të Mirënjohjes” që i është dhënë më parë dhe disa ambasadorëve, pasi për Ramën, Marku është ambasadori i Shqipërisë me shembullin pozitiv që sjell për të rinjtë.

Kryeministri ripërsërit përgjigjen për akuzat që ju bënë dhe në rastin e Luiza Gegës se kujtohet për sportin dhe kampionët e tij vetëm për t’ju rrëmbyer famën.

Vetë Marku ndau me të pranishmit historinë e jetës së tij që e tregoi të mbushur me shumë sakrifica dhe paragjykime.

Edhe kryebashkiaku Veliaj konfirmon se arritjet e Markut nuk janë çështje fati.

Marku arriti të fitojë pas 10 raundesh në ndeshjen e zhvilluar në ‘Air Albania’ përballë 15 mijë spektatorësh.

Tv Klan