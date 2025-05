Edi Rama shpjegoi në takimin përmbyllës në Vlorë përse në këtë qark nuk llogariti një mandat më tepër tek projeksioni i sigurt i 78 mandateve.

“Mua ma ha mendja se tërë këtë xhelozinë e krijuar për Vlorën për shkakun tim, nuk është mirë që PS të ngjitet në 80, e në 80 e kusur mandate dhe Vlora të mbetet prap tek 8”, tha Rama.

Veç aeroportit që do të jetë operativ përpara vjeshtës, Rama në Vlorë premton dhe 2 porte të rinj, një turistik dhe një tjetër industrial.

“Do ketë një nga portet më të bukura të jahteve në Mesdhe, do të jetë një port turistik, ashtu sikundër nga ana tjetër do të jetë një port për anijet industriale”, tha Rama.

Rama u përshkruan vlonjatëve Vlorën turistike të 2030.

“Nëse do ishim sot në 2030 këtu në Vlorë do të ishte një vend që tërë Evropa do ta mbante në gojë e në sy si një destinacinon turistik i dorës së parë”, tha Rama.

Për të gjitha ato që ka bërë dhe ato që premton se do bëjë për Vlorën, kërkon që në 11 Maj vlonjatët të tregojnë serish që do shkruajnë historinë.

“Duhet që nëna Shqipëri të mund të recitojë, nëse do të kishte gojë Vlorën, edhe Vlorën thellë e kam në zemër. Ditën e kam dritë, natën e kam ëndërr”, tha Rama.

