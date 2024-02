Rama: Vota e emigrantëve, vështirësi teknike

19:02 08/02/2024

“Problem mungesa e databazës së të dhënave”

Mungesa e e databejzit për të dhënat e emigrantëve pengon të drejtën e tyre për të votuar. Gjatë një takimi me komunitetin shqiptar në Luksemburg kryeministri ngriti këtë shqetësim

“Vota e emigrantëve nuk është çështje dëshire apo vullneti nga ana jonë sepse ne duam, por është çështje e bazës së të dhënave. Ne nuk kemi akoma sot një regjistër të popullsisë në emigracion, edhe pse kemi bërë disa tentativa, nuk kemi arritur sepse siç jemi ne shqiptarët domethënë që kur vjen puna për të bërë pasaportën tonë apo kartën e identitetit e duam atë ditë në momentin kur na duhet, sepse duam të bëjmë diçka, por kjo çështja e databazës na pengon shumë për ta bërë procesin e votimit të emigrantëve.”

Gjatë vizitës në Luksemburg kryeministri Rama mori pjesë dhë në forumin e përvitshëm të Bankës Europiane të Investimeve. Plani europian i rritjes ekonomike për Ballkani Perëndimor për kryeministrin Rama shënoi një kthesë të fortë të situatës traumatike që po përjeton ky rajon nga mungesa e mbështetjes nga Brukseli.

“Tani në këtë periudhë postraumatike jam më i prirur ta lavdëroj BE sesa ta fajësoj atë. Po shohim shërbimin jashtë mase përfitues që po na jep BE përmes këtij procesi bisedimesh. Një hapsirë e jashtëzakonshme e dijes, kjo bën dallimin. Kjo është një bekim për ne që kemi BE krah vetes dhe pjesë të të ardhmes tonë.Në ëto momente BE ka hedhur një hap të jashtëzakonshëm, për herë të parë ka nisur të mendoj jashtë kornizave për BP, ky plan çel shtigje që më parë ishin të hapura vetëm për shtetet anëtare.

Por sigurisht mes lëvdatave për qasjen e re strategjike ndaj rajoni tonë, Rama mes rreshtave nuk e shmang ironinë për tejzgjatje të procesit të anëtarësimit nga ana e Bruskelit.

“Ashtu si nusja jonë e dashur e ardhshme na ka thënë gjithçka varet nga ne, asgjë nuk vjen e mirëqenë përveçse nëse sulmohesh nga ndonjë superfuqi dhe pastaj atyre ju krijon meëshirë dhe të fusin brenda pa plotësuar kushtet. Sinqerisht spo kërkoj një integrim të shpejtë dhe të pabazuar në merite, pres udhëtimin e plotë të mbushur me situate neurotike duke pasur parasysh Brukselin, por është dicka që duhet ta bëjmë për vete. BE është diçka shtytëse për të ndërtuar një shtet demokratik.

Prej dy ditësh Edi Rama ndodhet në Luksemburg ku u takua me kryeminstrin, një mbështetës i vendosur i integrimit të Shqipërisë në BE.

Klan News