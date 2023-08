Rama zbardh vizitën e Melonit në Shqipëri

15:44 18/08/2023

Rama: Nuk folëm për central bërthamor, por për ujësjellësin drejt Pulias

Pasi e përcolli mysafiren e tij, kryeministren e Italisë që e mikpriti në vilën qeveritare në Vlorë për plot tre ditë, Edi Rama ka pranuar të ndajë me gazeten italiane “La Stampa” disa nga çështjet serioze që u diskutuan e duke mohuar të tjera që u aluduan në media se kanë qenë temë e takimit krejtësisht privat mes tyre. Një nga çështjet që është folur Rama thotë se ishte projekti i vjetër dhe shumë i diskutuar i ujësjellësit që do të çojë ujë nga Shqipëria drejt Pulgias.

“Ne folëm gjatë për marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe të integrimit evropian, që ju e përcaktoni si ribashkim. Biseduam për projektin e ujësjellësit, të cilin Andreotti dhe Berlusconi e dëshironin tashmë, nga Shqipëria në Puglia. Kjo do të ishte e rëndësishme. Bëhet fjalë për përdorimin e burimeve në Shqipërinë e Jugut për t’i lidhur ato me Italinë. Pastaj, është menaxhimi i rrjetit hekurudhor në Ballkan, i cili duhet të zhvillohet. Së fundi, teknologjia: kompanitë e mëdha italiane kanë shfaqur interes në të kaluarën. Dhe projekti i linjës elektrike që do të lidhë Italinë me Shqipërinë. Ajo është dikush që mund t’i lëvizë gjërat, kam shumë besim”.

Të pavërteta quan lajmet se ata darkuan nën shoqërinë e ish-kryeministrit Blair.

“Jo. Ai nuk ishte aty! Unë kam parë shumë fantazime për këtë dhe më shumë – si ajo që ajo nuk erdhi me traget, por me një jaht luksoz, ose se ajo erdhi për një termocentral bërthamor, më vjen keq, por Blair u largua mëngjesin e ardhjes e saj”.

Tregon të gjithë itineriarin e Melonit në tre ditët e qëndrimit në Shqipëri dhe zbulon se mes shumë bisedave është diskutuar dhe video e bërë virale e disa të rinjve italianë që ikën nga një restorant në Berat pa paguar.

“Në mediat shqiptare dhe në TikTok nuk u fol veçse për një grup italianësh që u arratisën nga një restorant në Berat pa paguar. Pronari e hodhi poshtë. Kur i thashë Giorgias, të gjithë qeshën. Ajo bërtiti dhe urdhëroi ambasadorin: “Shko dhe paguaj faturën për këta budallenj, të lutem, dhe bëj një deklaratë! Italia nuk mund të humbasë respektin kështu.”

Rama pranon se ka lindur një miqësi mes tij dhe Melonit, që i drejtohet në emër e që e cilëson si të pabesueshme. Meloni u largua pasditen e të enjtes po me të njëjtin traget të linjës që erdhi të hënën pasdite dhe do të rikthehet në Tiranë për të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit në tetor.

Tv Klan