Rama: Zbulime të rëndësishme në Shpirag, impakt historik në ekonomi dhe për pozicionin gjeopolitik të Shqipërisë

Shpërndaje







15:39 23/08/2023

Pas inspektimit në zonën e Shpiragut, ku kompania Shell ka të dhëna se ka zbuluar një depozitë shumë të konsiderueshme nafte e gazi në thellësi afro 6.2 km, Kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Energjisë dolen përpara gazetarëve për të ndarë disa detaje në lidhje me kërkimet.

Në bazë të një marrëveshje me kompaninë, asnjëri prej tyre nuk pranoi të japë shifra mbi sasinë e naftës që mendohet se ndodhet në nëntokën e kësaj zone, por sigurojnë se pas testeve tre mujore që nisin në Tetor rezultatet priten të jenë të jashtëzakonshme saqë do të ndryshojnë ekonominë e vendit.

Pas analizave të bëra në qendrën e Shell në Amsterdam, Kryeministri siguron se cilësia e naftës së gjetur është e një cilësie tepër të lartë.

Ministrja Balluku shpjegon detaje nga kontrata se si do të ndahet fitimi mes shtetit shqiptar dhe kompanisë Shell, e cila nëse provat do të rezultojnë pozitive, do të investojë deri në 7 miliardë Euro në infrastrukturë për të bërë të mundur eksportin e naftës.

Nën modelin norvegjez, qeveria do të ngrejë një fond sovran për administrimin.

Ndërkohë janë gati dhe skenarët për nyjen portuale që do të përdoret për t’u eksportuar sasitë e gazit dhe naftës që do të nxirret nga nëntoka shqiptare. Triporti në Vlorë, pika dalëse e TAP-it në zonën e Fierit dhe më pak i mundshëm ëhtë skenari i tretë, ai i Porto Romanos.

Duke i dhënë një vëmendje maksimale një lajmi të tillë që Rama deklaron se do të ndryshojë jetën e çdo shqiptari, Kryeministri nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve për ndryshime në qeveri, hetimet e SPAK apo kërcënimet që vijnë nga Greqia për bllokim të procesit të integrimit.

“E vetmja gjë që i druhem është që mos dali nafta nga nëntoka, asgjëje tjetër s’i druhem”.

Të vetmes pyetje jashtë teme që i dha përgjigje, ishte ajo për akuzat mbi mosfunksionimin Kadastrës.

Tv Klan