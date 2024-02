Rama: Zelensky në Tiranë bashkë me vendet e rajonit

23:33 22/02/2024

“Shqipëria qëndron në krah të popullit ukrainas”

“Ukraina, një krim lufte”, ishte ekspozita me dëshmi pamore e agresionit rus e çelur në Qendrën për Hapje dhe Dialog në Kryeministri. Për kreun e qeverisë, kjo ekspozitë vjen në vigjilje të vizitës së Presidentit ukrainas në Tiranë Volodimir Zelenski, i cili do jetë pjesë e samitit të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor 28-29 Shkurt.

“Vizitë e cila është nga njëra anë një vizitë bilaterale, por nga ana tjetër është edhe një vizitë, e cila do të kulmojë me një Samit të vendeve të Europës Juglindore për Ukrainën ku do të kemi të ftuar një numër të konsiderueshëm liderësh të kësaj zone të Europës dhe ku presidenti Zelensky natyrisht është bashkë me ne si bashkë-organizator së bashku me mua, për këtë aktivitet që në kontekstin e sotëm ka, sipas meje, një rëndësi të posaçme”.

Edhe njëherë Rama ripërsëriti mbështetjen dhe solidaritetin e Shqipërisë ndaj popullit ukrainas.

“Siç dihet botërisht, Shqipëria qëndron krah për krah me Ukrainën, së bashku me të gjithë aleancën e vendeve që kanë zgjedhur të shohin nga e ardhmja dhe të ndërtojnë së bashku një të ardhme ku çdo vend dhe çdo popull dhe çdo individ ka të drejtën e lirisë, ka të drejtën e të jetuarit si i barabartë nën ombrellën e ligjit dhe të Kushtetutës demokratike dhe ndërkohë që agresioni i Rusisë mbi Ukrainën është si përpjekja për të imponuar të drejtën për të jetuar në të shkuarën dhe është një përplasje mes, në fakt, dy botësh”.

Ekspozita e veçantë me 50 fotografi është pjesë e librit “Ukraina, një krim lufte”, një dokument historik i vitit të parë të agresionit rus ndaj ukrainasve me histori reale të të mbijetuarve dhe dëshmitarëve të mizorive.

