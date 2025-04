Rama: Zero taksa për biznesin e vogël deri në 2029 “Shtesa mbi 140 mijë Euro xhiro do tatohet me 5%”

Veç nismës se paqes fiskale me biznesin e madh, qeveria është duke konsultuar nje tjetër lehtësim për këtë kategori sipermarrësish që kryeministri e zbulon gjatë takimit të zhvilluar në Shkodër. “Jemi duke punuar për një ide të re për të krijuar një periudhë lehtësie atyre që kalojnë mbi 140 mijë, pra t’u japim mundësinë që të deklarohen më shumë dhe të mos gënjejnë. Duke dhënë këtë mundësi që të deklarojnë, për çfarë deklarojnë mbi 140 mijë, të paguajnë 5% tatim”, tha Rama. Ndërkohë, sa i takon biznesit të vogël, ai siguron se do të vazhdojë deri në 2029 me sistemin 0 taksa, 0 TVSH, ndërsa bën llogaritë se sa ka humbur Arka e Shtetit dhe sa kanë përfituar ata në këto vite. “Janë rreth 700 mln euro që janë lënë biznesit të vogël e nuk janë marrë në arkën e shtetit”, tha Rama. Futja e inteligjencës artificiale në sistemin e kontrollit tatimor do të heqë nga dyert e sipërmarrjeve inspektorët që vetë kryeministri pranon se janë aktorë të korruptuar të këtij sistemi. “Më shkruan ajo zonja aty, kryeministër a mund të më ndihmosh që këta inspektorët të largohen se po mbarojnë akulloren. I çova një ikonë me të qeshur. Më çoi një video, 4 veta në tavolinë, një tas të madh me akullore, e hanin nga tasi. Njëri kishte dhe letrat e biznesit. Hanin nga tasi dhe i fliste për shifrat. Pa i hequr këta nga akullorja“, tha Rama. Tv Klan