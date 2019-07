Rama: Zgjedhja e Von Der Leyen, lajm i mirë për Shqipërinë

Pas zgjedhjes së Ursula Von Der Leyen në krye të Komisionit Europian ka pasur reagime edhe në Shqipëri.

Kryeministri Edi Rama e quajti një “lajm të mirë për Europën, po edhe për Shqipërinë që pas votimit të sotëm, në krye të Komisionit Europian do të jetë Ursula Von Der Leyen, një grua e spikatur dhe një europeiste e palëkundur.”

Një urim e ka bërë edhe kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, që shkroi në rrjetet sociale se “gruaja e parë në drejtimin e Komisionit të BE është një lidere me besim të fortë në erat thelbësore europiane të lirisë, demokracisë, sundimit të ligjit dhe dinjitetit individual. Një lajm i mirë për BE dhe Shqipërinë!”

Warmest congratulations to the new @EU_Commission President, Ursula @vonderleyen. The first lady in charge of the EU Commission is a leader of strong beliefs in the core European values of freedom, democracy, rule of law, and individual dignity. Good news for EU and for Albania! pic.twitter.com/hhY7oi9euv

— Lulzim Basha (@lulzimbasha_al) July 16, 2019