Rama: Zgjedhjet mbahen me 30 Qershor

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur shkurt çdo qëndrimi që vjen nga Presidenti dhe opozita lidhur me anulimin e datës së zgjedhjeve. Ai vijon t’i qëndrojë bindjes se procesi elektoral për të zgjedhur drejtuesit lokalë do të mbahet më 30 Qershor. Këtë e ka bërë sërish me një postim në rrjetet sociale.

Zgjedhjet do të bëhen në 30 qershor😊 — Edi Rama (@ediramaal) June 11, 2019

I pyetur për këtë pas takimit që pati me kryetarin e Grupit Parlamentar të Partisë Social-Demokrate në Bundestag, kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla tha se Presidenti nuk ka asnjë shans të pengojë zhvillimin e zgjedhjeve

Zhvillimet në Shqipëri deputetët gjermanë i diskutuan edhe me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi. Lidhur me vendimin e Presidentit Ilir Meta për të anuluar datën e zgjedhjeve ka reaguar edhe Departamenti i Shtetit. Në një koment për “Zërin e Amerikës” një zëdhënës i departamentit tha se Uashingtonit është duke ndjekur zhvillimet në Shqipëri dhe po mban kontakt me aktorët përkatës lidhur me ndikimet ligjore të njoftimit të Presidentit.

Tv Klan