Rama: Zia në Beograd ishte skandal anti-europian, por kjo nuk është arsye për të frenuar procesin

Shpërndaje







12:28 17/10/2023

Gjatë konferencës së përbashkët me Presidentin e Francës, Emanuel Macron, kryeministri Rama foli edhe lidhur me situatën në Kosovë dhe diskutimet që janë bërë gjatë ditës së djeshme në takimin e Samitit të Procesit të Berlinit. Rama u shpreh se Kosova duhet ta nënshkruajë marrëveshjen e planit franko-gjerman edhe pse Serbia nuk pranon dhe t’ja lejë në dorë Bashkimit Europian ta vlerësojë më pas.

Gjithashtu Rama dënoi përsëri Beogradin për shpalljen ditë zie për vrasjen e tre agresorëve në Banjskë dhe e quajti skandal anti-europian, por theksoi se kjo gjë nuk duhet të jetë një arsye për të frenuar procesin.

“Kur foli për një delegim të vullnetshëm për vendet që i përkasin BE apo që trokasin. Ky delegim është i lidhur drejtëpërdrejt me atë që thashë më parë me nivelin e maturisë të çdo vendi për të bashkëjetuar me këtë fakt. Bashkimi Europian është shumë i ndjeshëm në vlerësimin e kësaj maturie të çdo vendi. Dje kemi pasur nje bisedë të hapur informale me të gjithë liderat dhe unë dua të sjell këtu i paautorizuar një fjalë të kryeministrit të Holandës, Mark Rutte: ‘Mos harroni kurrë se një kompromis me shumë se çfarë do të fitosh është se çfare nuk duhet të humbasësh.’ Nëse bëjmë një llogari të gjërave për tu humbur nga shqiptarët në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut është shumë më e madhe sesa llogaria e asaj që duhet të fitojmë. Për mua shqiptarët në rajon janë në ditën më të mirë të tyre. Sot flamuri shqiptar është krah për krah me çdo të zgjedhur atje, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Sot Kosova është futur vetë në një kurth që ja ka bërë vetes, por s’ka qenë kurrë më mirë. Do të ishte dramatike të humbiste një të drejtë për të lëvizur lirisht. Të dyja palët kanë një plan që është plani franko-gjerman që është gjëja më e mirë. Presidenti Clinton kur ishte këtu më tha thuju miqve të mij në Prishtinë se si i ndodhi Palestinës. Arafati kishte marrëveshjen më të mirë dhe izraelitet ranë dakord dhe ai ra dakord dhe të nesërmen morri në telefon dhe tha nuk jam dakord. Dhe ai ma tha në verë. Shikojeni tani ku janë. Një vend që nuk është shkatëruar nga Izraeli, por nga klasa e tij politike. Izraeli përdor raketat për të mbrojtur popullin e vetë, Hamasi përdor popullin për të mbrojtur raketat. E mira e madhe e Kosovës është ta firmosi të gjithë marrëveshjen edhe sikur Serbia mos ta dojë dhe t’ja lejë në dorë Bashkimi Europian dhe t’i thotë as nuk na intereson fare ca thotë Serbia, sepse e bën për veten e vet dhe jo për ti shërbyer armikut. Kosoav ka në krah të gjithë aleatët dhe të mbytet me një lugë uji. Kosova duhet të veprojë e pavarur nga Serbia dhe të sillet si një tjetër Europë në Ballkan, dhe këto nuk janë kushte, këto janë mundësira themeltare për të çuar përpara procesin e paqes. Për mua as nuk diskutohet që Shqipëria do të mbajë flamurin e paqes dhe dialogut pa u kapur ça tha ia tjetri. Ajo që ka ndodh në veriun e Koosvës është e papranueshme, e patolerushme. Zia kombëtare në Beograd ishte një skandal anti-europian, që të shpallësh ditë zie për tre kriminelë që vranë një polic, por ama kjo nuk është një arsye për të frenuar procesin. Ndërkohë që duhet bërë hetimi dhe Bashkimi Europian duhet të bëjë detyrën e dvet ta ndjeki ta shohë ta ndëshkojë nëse dalin të gjitha provat për implikim të drejtpërdrejt apo jo të drejtëpërdrejtë.”

Ndër të tjera Rama u shpreh se: Paqja i intereson Kosovës. Mua më rënqethet mishi kur mendoj që mund të ketë ndalesë në procesin e liberalizimit të vizave. Duhet ta bëjmë ne paqen, Kosova pjesën e vet. Qëndrimi im është i njohur dhe nuk ndryshon. Shqipëria do të udhëheq një proces europianizimi jo me fjalë, por me vepra dhe çdo shfaqje joeuropiane nuk ka lidhje me ne./tvklan.al