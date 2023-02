Ramazan Rraja dënohet me 12 vite burg në Belgjikë

16:23 28/02/2023

Nipi i deputetit socialist dyshohet për drejtimin e një organizate të trafikut të kokainës

Telashet me drejtësinë nuk kanë fund për Ramazan Rrajën, nipin e deputetit të PS, Rrahman Rraja. I riu përveçse është i shpallur në kërkim ndërkombëtar me kërkesë të SPAK për atentatin ndaj prokurorit Arjan Ndoj, të martën drejtësia belge e ka dënuar me 12 vite burg për trafik droge.

Lajmi është bërë publik nga mediat vendase. Drejtësia belge e ka shpallur vendimin në mungesë pasi ka dyshime se Rraja fshihet në Dubai. Mediat theksojnë faktin se së bashku me Ramazanin është dënuar dhe kushëriri i tij, Fioralb Rraja. Po ashtu ata janë gjobitur edhe me nga 40 mijë euro secili.

Ata dyshohen për drejtimin e një organizate të trafikut të kokainës, e cila sipas mediave belge lundronte në luks dhe në para. Hetuesit belgë përgjuan Rrajën teksa fliste me një person tjetër për konteiner me banane ku kishte drogë.

Grupit kriminal i janë sekuestruar 57 kg kokainë në Belgjikë, 50 kg kokainë në Holandë dhe 80 kg në Romë. Sipas dosjes së prokurorisë belge, banda trafikonte lëndë narkotike nga Amerika latine dhe më pas e shpërndante në të gjithë Europën Perëndimore, në Turqi e deri në Australi.

Mediat shkruajnë se nga zbërthimi i aparateve celularë të të dyshuarve u gjetën fotografi të shtretërve në hotele të ndryshme plot me para, foto jahtesh luksoze dhe orash me vlerë 655 mijë euro.

Hetuesit belgë panë gjithashtu edhe shumë foto të blloqeve të kokainës. Mediat belge shkruajnë se raja bashkëpunonte me një shtetas letonez, po ashtu u dënuar me 12 vite burg dhe 2.8 milion euro gjobë.

Sipas hetuesve të huaj kjo organizatë kriminale kryente edhe pastrimin e parave përmes një zinxhiri restorantesh në shuma që arrinin deri në 11 milionë Euro.

