Rangnick beson te kualifikimi

Shpërndaje







00:04 23/02/2022

Trajneri i Manchester United flet për perballjen e të 16-ve kundër Atletico Madridit në transfertë

Trajneri i Mançester Junajtid Ralf Rangnik deklaroi se skuadra e tij është gati për t’u përballur kundër Atletiko Madridit në takimin e parë të 16-ve të Ligës së Kampioneve.

Gjermani vlerësoi teknikun e rivalëve, Diego Simeonen, sepse ka mundur që ta bëjë pasionin, si pjesë të identitetit të spanjollëve.

Atletiko Madridi ka arritur në fazën e eliminimit direkt për herë të tetë në nëntë sezonet e fundit. Ndërsa “Djajtë e kuq” rikthehen në për herë të parë nga sezoni 2018-2019.

“Kemi shansin që të shkojmë në çerekfinalet e Ligës së Kampioneve, por që ta arrijmë këtë, duhet që të tregojmë se e meritojmë dhe që e mundim Atletiko Madridin. Nëse ia arrijmë, atëherë kjo do të na ndihmojë jo pak, e do ta shtojë besimin e lojtarëve. Të shikojmë se çfarë do të ndodhë”.

Falë golave të Kristiano Ronaldos, Junajtid arriti që të kualifikohej në të 16-at e kompeticionit.

Mesfushori i anglezëve, Bruno Fernandes beson se eksperienca e sulmuesit portugez e gjithashtu edhe fakti që në ekip është një lojtar i suksesshëm si Rafael Varane do të ndihmojë “Djajtë e kuq” në sfidën kundër Atletikos.

Klan News