Raphinha: Barça, ëndrra e fëmijërisë

23:45 15/07/2022

Braziliani u prezantua te katalanasit, ndërsa ka firmsour një kontratë deri në Qershor të 2027

Rafinja ka përmbushur një ëndërr të fëmijërisë duke u bërë pjesë e Barcelonës. Sulmuesi i krahut tha gjatë prezantimit me blaugranat se ai ishte mjaft i lumtur që po ndiqte gjurmët e brazilianëve të tjerë si Romario, Ronaldo, Ronaldinjo dhe Nejmar. Ish-lojtari i Lidsit ka firmosur me katalanasit një kontratë deri në qershor të 2027-ës me një klauzolë blerjeje me vlerë 1 miliardë euro.

“Është një nder i madh për mua që të jem këtu! Jam shumë mirënjohës për gjithçka, mirënjohës që munda të vij këtu, të vesh fanellën e Barcës. Kam shumë idhuj që kanë qenë pjesë e klubit dhe kanë bërë histori dhe nëse unë arrij që të bëj gjysmën e asaj që ata kanë bërë këtu, për mua do të jetë shumë. Është një ëndërr fëmijërie që po realizoj për veten dhe familjen. Do të bëj më të mirën që ta ndihmoj Barcelonën të kthehet aty ku i takon”.

Sulmuesi 25-vjeçar i krahut u shit nga Lidsi për shumën e 58 milionë eurove, që mund të shkojë deri në 68 milionë euro për shkak të bonuseve. Interesim për Rafinjën kishte edhe nga Çelsi, Arsenali, Totenhemi dhe Njukastëlli, por futbollisti dëshironte që të bëhej pjesë e Barçës.

Sezonin e shkuar, lojtari zhvilloi 36 takime në të gjitha kompeticionet me Lidsin dhe shënoi 11 gola, duke luajtur një rol të rëndësishëm në qëndrimin e klubit në Premier Ligë.

