Raphinha ultimatum Barçës

23:59 09/07/2022

Braziliani i Leeds dëshiron të tranferohet në “Camp Nou”, ndërsa në garë është edhe Chelsea

E ardhmja e sulmuesit anësor të Leeds, Raphinha duket se do të zgjidhet së shpejti.

Chelsea kishte ofruar për 25-vjeçarin 60 milionë Paund, por të njëjtën shifër është gati që ta paguajë edhe Barcelona.

Braziliani, i cili ka dëshirë që të vazhdojë karrierën e tij në ”Camp Nou”, i ka dhënë blaugranave kohë deri hënën që të finalizojnë transferimin, në të kundërt do të zgjedhë të veshë fanellën e “bluve” të Londrës.

Katalanasit ndërkohë kanë përparuar me bisedimet me Leeds, por problem është situata financiare.

Borxhi në ekip është ulur si pasojë e marrëveshjes së fundit për të shitur të drejtat televizive, por problemet vazhdojnë.

Katalanasit ende nuk po arrijnë që të regjistrojnë blerjet e reja Franck Kessie dhe Andreas Christensen, deri sa të ulen shpenzimet.

Raphinha e ka arritur akordin me Barçën, që tani duhet të gjejë gjuhën e përbashkët me Leeds, që më shumë interes ka ta finalizojë transferimin me Chelsea.

Sulmuesi i krahut nuk ka udhëtuar me klubin në fazën parasezonale në Australi, që të mund të sigurojë transferimin.

