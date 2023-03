Raporti për financimet ruse/ Berisha: Qartëson se nga 700 mijë Euro, asnjë qindarkë nuk ka hyrë në arkën e PD-së

12:54 17/03/2023

Në konferencën e përjavshme me gazetarët, kryedemokrati Berisha është shprehur se Lulzim Basha dhe Enkelejd Alibeaj nuk kanë lidhje me PD-në pasi sipas tij janë pengje të Edi Ramës.

Gjatë fjalës së tij, kryetari i PD-së Berisha ka deklaruar se raporti për financimet e PD-së qartëson se 700 mijë Euro janë financim rus dhe asnjë qindarkë nuk ka hyrë në arkën e PD-së teksa ka shtuar se është një aktivitet i paligjshëm.

Sali Berisha:Nuk ka lidhje me PD-në. Alibasha dhe Alibrava nuk kanë lidhje me PD-në. Janë të dy pengje të Edi Ramës dhe Edi Rama i përdor ata në mënyrën më të pamëshirshme. Sot do paraqisnim raportin për financimet e PD-së. Por ai që do e paraqiste është në një konferencë. Raporti qartëson se 700 mijë euro, asnjë qindarkë nuk ka hyrë në arkën e PD-së dhe nuk ka dalë nga arka e PD-së. Është një aktivitet i paligjshëm, financim rus apo tjetër, nuk mund të them, por nëse e thotë raporti i CIA-s, nuk mund të vihet në diskutim. Basha është peng në krim.

Lidhur me vendimin e KAS për të regjistruar PD-në me kryetar të komanduar Enkelejd Alibeaj në zgjedhjet e 14 Majit, Berisha ka thënë se një vendim i tillë do të thotë të shpallësh kryetar të emëruarin e Edi Ramës teksa shton se është shkelur çdo ligj dhe çdo standard i këtij vendi.

Sali Berisha: Të shpallësh kryetar atë që nuk është kryetar, do të thotë të pranosh të emëruarin e Edi Ramës. Është shkelur çdo ligj dhe standard i këtij vendi apo i këtij narkoshteti. Të pretendosh që Alibeaj, që nuk është votuar kurrë, nuk është emëruar kurrë, nuk është votuar në asnjë forum të partisë, që nuk guxon të votohet se nuk merr asnjë votë, që është shndërruar në peng të Ramës, është krytar i PD, këtë e bën vetëm Edi Rama.

Kjo do të thotë të kthehesh te opozita e emëruar. Nuk ka asnjë vendim gjykate, që Alibeaj është kryetar partie. Ka një vendim gjykate, që Sali Berisha është kryetar partie. Por këtu nuk kanë rëndësi ligjet. Këtu ka rëndësi tmerri shpirtëror që ka Edi Rama dhe mendon se përmes Alibashës dhe Alibravës mund të shpëtojë nga 14 Maji. Ky është një pseudoshtet. Detyrohet të shkruajë kryetar nënkryetar i autorizuar. Nuk ka, ka rregulla të prera statusore. Është një vegël e kapur në krim nga Edi Rama dhe ky është problemi i tij./tvklan.al