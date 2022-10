Raporti për Shqipërinë, Balluku: Sukses i institucioneve tona

13:35 13/10/2022

Pozitive i ka cilësuar zëvendëskryeministrja Belinda Balluku gjetjet e raportit të Komisionit Europian për Shqipërinë

Në konferencën për mediat së bashku me ambasadoren e BE Christiane Hohmann, Balluku theksoi se raporti ka vlerësuar punën e Shqipërisë për reformat si dhe luftën kundër korrupsionit.

“Raporti për Shqipërinë vazhdon të konfirmojë progres të mirë në zbatimin e reformës së saj gjithëpërfshirëse në drejtësi. Raporti konfirmon gjithashtu arritje në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, është shprehur Balluku.

Balluku konfirmoi se Shqipëria do të miratojë amnistinë fiskale si dhe të ashtuquajturat pasaportat e arta, pavarësisht raportit të Komisionit Europain dhe kundërshtive të ndërkombëtarëve.

“Draftet për amnistinë fiskale duhet të keni parasysh që dhe vlerësimi që vjen në raport është një vlerësim hipotetik. Përsa i përket Golden Passport është sërish një vlerësim hipotetik. Për këtë program i jemi referuar thjesht dhe vetëm praktikave të vendeve të tjera të Bashkimit Europian”, ka thënë Balluku.

Për këto dy nisma, ambasadorja e BE ka qendrim ndryshe.

“BE respekton sovranitetin e secilit shtet për të vendosur se çfarë skema do të ketë për dhënien e nënshtetësisë, por kjo lloj skeme do të vinte në pah disa rriske që janë shprehur qartë në rajon. KE sugjeroi që shtetet t’i jepnin fund dhënies së nënshtetësisë në këtë lloj forme. Secili vend duhet të vendosë vetë se si do të vazhdojë në këtë çështje. Përsa i përket amnistisë fiskale ne po vijojmë bisedimet”, ka thënë Ambasadorja e BE Christiane Hohmann.

Në raportin e publikuar nga Komisionit Europian, korrupsioni vijon të konsiderohet një shqetësim serioz, ndërsa vendi paralajmërohet se nismat për amnistinë fiskale dhe të “pasaporta të arta” rrezikojnë të bien ndesh me normat e Bashkimit Evropian.

