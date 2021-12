Raporti, tragjedia e mundshme e Euro 2020

23:00 03/12/2021

Finalja e Euro 2020 në stadiumin ‘Uembli’ e fituar nga Italia ndaj Anglisë me penallti mund të ishte njollosur me një tragjedi. Rreziku i vërtetë ishte aty, ku pas një rishikimi të pavarur të asaj ndeshjeje nga baronesha Luis Kesi një anëtarë e Dhomës së Lordëve në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se ‘banditë pa biletë, persona të dehur dhe të varur nga droga’ mund të kishin rezultuar në vdekjen e ndonjë personi atë natë.

Ndeshja u shoqërua me trazira para, gjatë dhe pas saj dhe në këtë raport doli se rreth 2000 persona mundën të hynin ilegalisht në Uembli, me 17 shkelje masive të portave dhe dyerve të hyrjes për personat me aftësi të kufizuara. Baronesha Kesi e përshkroi incidentin si një “ditë turpi kombëtar”.

“Disa kriminelë pa një biletë, të dehur dhe të droguar zgjodhën që të abuzonin me njerëz të pafajshëm, të pambrojtur dhe me aftësi të kufizuar. Ne jemi të me të vërtetë me fat që nuk ka pasur pasoja shumë më të rënda apo më të këqija dhe ne duhet të ndërmarrim veprimet më të ashpra të mundshme kundër njerëzve që mendojnë se një ndeshje futbolli është një justifikim për t’u sjellë në këtë mënyrë”.

Policia Metropolitane raportoi se 51 arrestime u bënë në lidhje me finalen, 26 prej tyre në ambientet e stadiumit Uembli. Jo vetëm kaq, në rast se Anglia kishte fituar kupën me penallti, raporti thekson se kjo mund të kishte shkaktuar një tjetër rrezik i madh për sigurinë publike, pasi 6000 njerëz të tjerë ka të ngjarë të kishin sulmuar stadiumin gjatë festimeve.

