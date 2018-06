Basha për ‘survejimin’: Deputetët e PD i dhanë një paralajmërim të prerë Drejtorit të Policisë

Publikuar | 21:22

Pak ditë pas raportimeve në media për survejim të liderit të opozitës dhe familjes së tij nga ana e Policisë së Shtetit, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha se deputetët e PD-së i kanë dhënë një paralajmërim të prerë Drejtorit të Policisë.

“Nuk mendoj se është një çështje që meriton një diskutim sonte. Një nga gazetat kryesore në vend ka publikuar ditën e premte në mëngjes lajmin. Pas kësaj deputetët e PD kanë marrë kontakt me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë dhe i kanë dhënë një paralajmërim të prerë që nëse policia vazhdon të funksionojë si një bandë private në shërbim të Xhafajve dhe kryeministrit, për të mos bërë detyrën në raport me krimin e organizuar dhe terrorizmit dhe vihet në funksion të një procesi ndaj opozitës në tërësi apo kryetarit të opozitës në veçanti, do të mbajnë përgjegjësi ligjore”, tha Basha gjatë një interviste në “Opinion”, në Tv Klan.

“Ajo që është për t’u shqetësuar këtu nuk ka të bëjë me personin tim, apo me familjen time. Janë para të cilat harxhohen nga taksapaguesit shqiptarë, ndërkohë që këta policë paguhen për të luftuar krimin dhe terrorizmin. Unë nuk i jap asnjë vlerë kësaj, në 5 vite unë dhe opozita kemi hasur kërcënime, presion dhe forma të ndryshme shantazhi dhe nuk më shqetëson aspak, por shqetësues është fakti se ku ka degraduar ky shtet, ku me paratë e taksapaguesve shqiptarë në vend që të luftohet krimi dhe të ndiqen kriminelët, bandat trafikantët…”, tha Basha. /tvklan.al