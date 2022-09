Rashford synohet nga Chelsea e Atletico

23:15 10/09/2022

Manchester UTD punon për rinovimin me sulmuesin

Manchester United po punon për rinovimin me Marcus Rashford, kontrata e të cilit përfundon në Qershor të 2023. Por për sulmuesi 24-vjeçar interesohen edhe skuadra të tjera. Mes tyre janë Chelsea e Atletico Madrid, që mund ta marrin me parametër zero.

Rashford u formua tek akademia e Manchester United, ndërsa debutoi me ekipin e parë në 2016. Edhe Barcelona po përpiqet të mbajë sa më gjatë talentet e saj.

Gavi i përfundon kontrata në përfundim të sezonit aktual. Sipas gazetës sportive “Mundo Deportivo” qëllimi është që të zgjatet deri në 30 Qershor të 2026. 18-vjeçari është një titullar i Barçës prej sezonit të kaluar.

Tv Klan