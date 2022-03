Raste pozitive te Manchester United

23:40 14/03/2022

Bruno Fernandes e Shaw rrezikojnë sfidën e kthimit me Atletico Madrid

Panik te Manchester United në prag të duelit të kthimit së raundit të 1/8-ave të Ligës së Kampionëve kundër Atletikos së Madridit. Stërvitja e skuadrës angleze është ndërprerë në mes, pasi futbollistët, Bruno Fernandes dhe Luke Shaw rezultuan pozitiv me Covid-19. Portugezi nuk ishte prezent dhe në sfidën e kampionatit ndaj Tottenham Hotspur, teksa vihet në dyshim pjesëmarrja në sfidën e kësaj të marte në “Old Trafford”.



Ndërkaq, Shaw dyshohet se do të jetë në dispozicion të “djajve të kuq” për tu përballur me ekipin e trajnerit, Simeone. I infektuar nga Covid-19 rezultoi edhe portieri spanjoll, David de Gea, por që më pas, doli negativ duke u aktivizuar për 90 minuta në duelin kundër ‘gjelave’. Sfida e parë mes Atletiko Madrid dhe Manchester United u mbyll në barazim 1-1, për të lënë gjithçka të hapur për skuadrën që kalon në çerekfinalet e turneut.

