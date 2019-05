Rasti i Kumanovës: Tensione në gjyqin e Apelit

Gjykata e Apelit në Shkup ka nisur shqyrtimin e ankesave të 33 pjesëtarëve të njohur si Grupi i Kumanovës, të cilët Gjykata e Shkallës së Parë i kishte dënuar me 746 vjet burgim për veprën penale terrorizëm.

Seanca filloi me një minutë heshtje, vazhdoi me sharje, ofendime e tensione. Të dënuarit thanë në nuk e pranojnë gjyqin. Valdet Zekaj, në emër të të dënuarve, edhe një herë ka kërkuar hetim ndërkombëtar të rastit, si dhe dëshmitë e shumë ish-zyrtarëve të qeverisë së kaluar, e që janë pjesë edhe e qeverisë së tanishme, duke i akuzuar për tradhti për rastin në fjalë.

Nga vendimi i Shkallës së Parë, 33 pjesëtarët e grupit të Kumanovës u dënuan me 746 vite burg, 7 me burg të përjetshëm, 13 persona u dënuan me 40 vjet burg, 6 persona me nga 20 vjet, njëri nga të akuzuarit u dënua me 18 vjet, dy me nga 14 vjet dhe dy pjesëtarë tjerë me nga 13 vjet.

