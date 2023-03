Raundi i 16-të i Conference League

02:00 16/03/2023

Fiorentina luan ndaj Sivasspor në Turqi, ndërsa do të tentojë përmbysjen ndaj Az Alkmaar

Sivasspor pret një Fiorentina mjaft në formë në ndeshjen e kthimit në raundin e të 16-ve të Conference League. Në takimin e luajtur në Firence, ekipi turk ishte me fat që pësoi vetëm një gol.

Në 90 minuta, “vjollcët” gjuajtën portën rivale 21 herë, por dështuan në finalizim, me turqit që goditën katërkëndëshin kundërshtar tetë herë. AZ Alkmaar është favorit për t’u kualifikuar në çerekfinalet e kompeticionit, ndërsa pret Lacion, që e mposhti në Romë me rezultatin 2-1.

Për bardhekaltrit do të jetë e vështirë që të vazhdojnë garën, pasi rivalët holandezë rrallë munden në shtëpi. Pasi fitoi në Qipro ndaj Aek Larnakas 2-0, Uest Hemi do të kërkojë një tjetër sukses në “London Stadium” Ndeshja do të jetë mjaft e luftuar në “Estadio de la Ceramica” mes Vijareal e Andreleht, me sfidën e parë që përfundoi 1-1.

Nice e pamposhtur e drejtuar nga Didier Digard do të presë kampionët moldavë të Sheriff Tiraspol. Francezët fituan sfidën e parë 1-0. Slovan Bratislava pret Bazelin, me ndeshjen e parë në Zvicër që përfundoi 2-2.

Klan News