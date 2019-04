Ravioli me gjizë dhe spinaq (Video)

Përbërësit:

300 gr miell

250 gr spinaq

125 gjizë

100 gr miell

75 gr parmixhano

50 gr gjalpë

3 vezë

Arrë moskat

Trumzë

Kripë

Piper

Përgatitja:

Vendosim në një tas miellin, shtojmë në të vezë, kripë, piper, vaj ulliri dhe përgatisim brumin. Në një tigan me pak vaj ulliri skuqim spinaqin. Më pas e vendosim në një tas dhe shtojmë në të djathin e grirë, gjizën, borzilokun, kripë, piper dhe i përziejmë derisa të formohet një masë homogjene për mbushjen. Në një tigan vendosim pak gjalpë, trumzë, domate dhe pak ujë dhe e lemë të ziejnë. Hapim brumin dhe e presim në forma rrumbullake dhe i mbushim me masën që përgatitëm me spinaq, gjizë dhe djathë. Më pas i vendosim për dy minuta në ujë që të ziejnë dhe i kalojmë në tiganin me gjalpë, erëza, domate dhe janë gati./tvklan.al